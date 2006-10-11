Помаранчеві міністри підуть у відставку наступного тижня?

Офіційна процедура складання міністрами від “Нашої України” своїх повноважень може відбутися у перші дні сесійного тижня.

Про це повідомила керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ, йдеться на сайті блоку.

Зокрема, за її словами, “команда, яка представляє “Нашу Україну”, дійшла висновку написати заяви про складання своїх міністерських повноважень. Офіційно ця процедура може відбутися у перші дні сесійного тижня”.

Т.МОКРІДІ зазначила, що впродовж 10-11 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ провів зустрічі з міністрами, які знаходяться на своїх посадах в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА за квотою “Нашої України”. З міністрами обговорювалося лише одне питання - їхня відставка у зв’язку з переходом “Нашої України” в опозицію, сказала Т.МОКРІДІ, підтвердивши, що заяви про відставку міністрів дійсно є.

Як повідомлялося, під час своєї сьогоднішньої зустрічі з губернаторами Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що міністрам від «Нашої України» нічого робити в уряді, який не поділяє пріоритетів Універсалу національної єдності.