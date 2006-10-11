Ющенко виступає за ревізію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що міністрам від «Нашої України» нічого робити в уряді, який не поділяє пріоритетів Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Чернігові.

«За таких умов міністри підуть у відставку» - сказав Президент, додавши, що не хотів би, аби в основах зовнішньої і оборонної політики України переглядалися орієнтири.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив сподівання на продовження переговорного процесу щодо створення широкої коаліції.

Президент наголосив, що сторони повинні зробити ревізію своїх позицій. «Розійтись - це не є оригінально. Я педалюю на переговорний процес, я не вважаю, що він вичерпався», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент повідомив, що він продовжує консультації з основними учасниками переговорного процесу, хоча зазначив, що в нього зменшується оптимізм щодо політичних сил, які вийшли на угоду широкої коаліції.