Мороз відвідає з офіційним візитом Росію

12-13 жовтня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ відвідає з офіційним візитом Російську Федерацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського парламенту, під час візиту заплановані зустрічі О.МОРОЗА з вищим керівництвом країни.

12 жовтня передбачається зустріч О.МОРОЗА з головою Державної Думи Федеральних Зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ, а також з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергієм МИРОНОВИМ.

Прес-служба ВР не виключає, що цього ж дня О.МОРОЗ зустрінеться з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

13 жовтня О.МОРОЗ покладе квіти до Могили невідомого солдата і пам’ятника Т.Г. Шевченку в Москві.

Після цього запланована його зустріч з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ і секретарем Ради Національної безпеки Ігорем ІВАНОВИМ.

Крім того, в Москві голова Верховної Ради України проведе прес-конференцію в одному з інформаційних агентств.