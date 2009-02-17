Мартиненко заявляє, що Ющенко вмовляє депутатів вийти з коаліції

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що минулого тижня Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводив консультації з деякими депутатами від НУ-НС на предмет їх виходу з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання.

За його словами, Президент витрачає більшість свого робочого часу на інтриги та боротьбу з іншими гілками влади.

«Наприклад, увесь минулий тиждень Президент викликав депутатів нашої фракції на задушевні розмови та вмовляв їх вийти з коаліції», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Лідер фракції зауважив, що паралельно шукаються юридичні зачіпки для того, аби паралізувати роботу парламенту та Кабінету міністрів.

«Замість подібних інтриг Віктору Андрійовичу краще подумати над виконанням своїх конституційних обов’язків», - сказав він.

М.МАРТИНЕНКО зауважив, що це стосується подання Президентом гідної кандидатури на посади голів СБУ та Національного банку.