Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив програму заходів, спрямованих на утвердження прозорості і відкритості роботи уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, у рамках цієї програми проведено реорганізацію Служби прем’єр-міністра і створено Апарат прем’єр-міністра.

Керівником Апарату прем’єр-міністра призначено Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

На думку прем’єр-міністра, Апарат повинен акумулювати ідеї, пропозиції інтелектуальних і наукових сил та лідерів громадської думки з тим, щоб максимально швидко реагувати на виклики, які постають перед суспільством і державою.

Серед окреслених завдань роботи Апарату прем’єр-міністр назвав розробку аналітично-прогнозних і програмних документів; системне і повне інформування громадськості про діяльність уряду; забезпечення прозорості роботи Уряду і відкритого доступу журналістів до інформації.