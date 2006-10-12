Мороз прибув до Росії з офіційним візитом

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ прибув до Російської Федерації з офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні запланована зустріч О.МОРОЗА з головою Державної Думи Федеральних зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ. Також передбачається зустріч з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.

Завтра О.МОРОЗ покладе квіти до Могили невідомого солдата у Москві, а також до пам’ятника Тарасу Шевченку.

На п’ятницю також запланована його зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ і секретарем Ради національної безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ.