Мороз прибув до Росії з офіційним візитом
09:41, 12 жовтня 2006Політика
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Заплановано зустрічі з Гризловим, Лавровим, Івановим
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ прибув до Російської Федерації з офіційним візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні запланована зустріч О.МОРОЗА з головою Державної Думи Федеральних зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ. Також передбачається зустріч з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.
Завтра О.МОРОЗ покладе квіти до Могили невідомого солдата у Москві, а також до пам’ятника Тарасу Шевченку.
На п’ятницю також запланована його зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ і секретарем Ради національної безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ.
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