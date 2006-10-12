Конституційний суд береться до роботи

Сьогодні відбулось перше засідання суддів Конституційного Суду України після тривалої перерви.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання, голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні відбулась визначна подія у діяльності КС – оновлений склад суду приступає до здійснення правосуддя. За його словами, КС належить продовжити роботу своїї попередників, основним змістом якої є виконання визначеного законодавством України завдання – гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій її території.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ підкреслив, що це завдання є надзвичайно відповідальним, адже йдеться про утвердження верховенства права тощо.

За його словами, незважаючи на те, що КС не засідав майже рік, цей час новопризначені судді використали для ознайомлення з роботою КС, зі справами, які знаходяться в провадженні тощо.

«Великий життєвий досвід, високий професіоналізм, високий потенціал суддів Конституційного Суду здатні забезпечити належне вирішення всіх питань, які віднесені до його компетенції. Ми приступаємо до роботи з бажанням чесно і сумлінно виконувати свої високі обов’язки суддів, забезпечити верховенство права, захищати конституційний лад, конституційні права та свободу людини, громадянина. Оцінку нашій роботі даватимуть громадяни України, суспільство, держава», - наголосив І.ДОМБРОВСЬКИЙ.