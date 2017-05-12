Ісландія надасть безвіз для України одразу після Євросоюзу – посол
15:16, 12 травня 2017Політика
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Про таке рішення повідомили в МЗС Ісландії.
Подорожувати до цієї країни українці зможуть одразу після набрання чинності безвізу / Фото УНІАН
Ісландія надасть безвізовий режим для громадян України одразу після набуття чинності візової лібералізації з Європейським Союзом. Про це у мікроблозі у Twitter повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров.
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«Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати до цієї країни без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС», - написав дипломат.
Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати до цієї країни без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС pic.twitter.com/ETkrzJfczA— Andrii Olefirov
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