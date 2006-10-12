Суд скасував кримінальну справу проти соратника Турчинова

10 жовтня Печерський районний суд міста Києва розглянув скаргу адвоката народного депутата України Андрія КОЖЕМЯКІНА на постанову Генеральної прокуратури України про порушення кримінальної справи від 25 травня 2006 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

За повідомленням прес-служби, “суд постановив, що для порушення кримінальної справи стосовно А.КОЖЕМ’ЯКІНА не було підстав, тому скарга адвоката є обгрунтованою і підлягає задоволенню, а постанова про порушення кримінальної справи підлягає скасуванню”.

“Адвокат А.КОЖЕМ’ЯКІНА вважає, що це рішення суду доводить замовний та політичний підтекст цієї справи проти генерала СБУ, який завжди займав принципову позицію в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю”, - зазначили в прес-службі БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 5 серпня заявила, що проти членів фракції БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМЯКІНА порушено кримінальні справи.

За її словами, "не пройшла ще доба з моменту приходу нової влади, але зрозуміли вони твердо, що поки ми живі і працездатні, поки наша команда здатна протистояти – вони не зможуть ніколи по-справжньому опанувати Україну".

"Тому виділили перших двох людей – Олександр ТУРЧИНОВ і Андрій КОЖЕМЯКІН, до речі КОЖЕМЯКІН – це молодий і талановитий генерал СБУ, якого звільняли разом з ТУРЧИНОВИМ (з СБУ) тому що порядність була несумісна з деякими планами людей при владі", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Саме проти них сьогодні перший удар. Саме проти них порушені кримінальні справи і саме по ним зараз збираються подати подання до Верховної Ради щодо позбавлення їх недоторканості", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Натомість 7 серпня Генеральна прокуратура України спростувала інформацію про наявність у своєму провадження кримінальної справи стосовно колишнього керівника СБУ О.ТУРЧИНОВА та його заступника А.КОЖЕМЯКІНА.

Як повідомлялося, О.ТУРЧИНОВ був головою СБУ з лютого по вересень 2005 р. А.КОЖЕМЯКІН був начальником підрозділу боротьби з міжнародним тероризмом ГУ СБУ. Зараз вони обидва є депутатами Верховної Ради за списком БЮТ.