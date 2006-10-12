Червоненко поставив діагноз Нашій Україні

Губернатор Запоріжжя, член "Нашої України" Євген Червоненко вважає, що ситуація в партії складна і вимагає втручання президента Віктора Ющенка.

"Сьогодні ситуація в "Нашій України" важка, але якщо чесно і правдиво не сказати про хвороби всередині, то мало шансів на видужання", - сказав Червоненко в інтерв`ю "Известиям в Украине".

"У нас назріло найголовніше питання. Я можу, звичайно, тільки радити, але мені здається, що прийшов той час, коли главі держави просто необхідно відверто поговорити з політрадою "Нашої України", - додав він.

Червоненко також сказав, що не голосував за перехід "Нашої України" в опозицію.

"На політраді я голосував за продовження переговорів з урахуванням вимог Універсалу національної єдності", - відзначив він.

"Своє ставлення по ситуації в "Нашій Україні" я висловлював у відкриту, коли ще нам пропонували "коаліцію на двох". На жаль, амбіції деяких лідерів перемогли здоровий глузд", - додав Червоненко.

Водночас, на думку губернатора, у "Нашої України" залишається "шанс на видужання".

"Ви знаєте, як показало моє життя спортсмена-екстремала в автоспорті, завжди залишається шанс вижити і перемогти! Важливо просто реально оцінювати ситуацію. І ще — як би боляче не було, йти шляхом видужання", - сказав він.

Говорячи про своє ставлення до призначення Олександра Зінченка радником президента, Червоненко відзначив:

"Хочу нагадати, що в так званому корупційному скандалі Зінченка моє ім`я не фігурувало. Я працював разом із Зінченком. Можливо, він змінився. Але я знаю, що він схильний не доводити почате до кінця, і знаю, що від ейфорії до депресії і навпаки в нього дуже коротка дистанція".

"Я б не говорив, як прийнято у вас, журналістів, що його призначення — це "удар по "любим друзям", не треба говорити про удари... Людина зрадила команду — і при цьому не зреклась від тієї ідеології, з якою йшли разом. Правий він або не правий — я не люблю слово "зрадник". Я йшов від Кучми — прямо в очі сказав, чому я це роблю", - додав він.

Водночас Червоненко сказав, що підтримує призначення Віталія Гайдука секретарем РНБОУ.

"Ви пам’ятаєте, нас убивали під лже-правильним гаслом "Відокремимо владу від бізнесу". І що! Прийшли нібито не бізнесмени, які по злодійству і корупції дали значну фору будь-якому бізнесмену... До влади повинні приходити молоді, багаті, незакомплексовані, творчі, амбіційні люди. Час показної убогості повинен закінчитися, вона веде в нікуди", - сказав він.

Червоненко також задоволений діяльністю Віктора Балоги на посаді глави секретаріату президента.

"Балога — рішуча людина. Якщо ти з ним в одній команді — можна обпертися на його плече. Уміє тримати удар, уміє ухвалювати рішення, от це мені в ньому подобається", - сказав він.

Українська правда