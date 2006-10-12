Азаров кинув бюджет і пішов у відпустку

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ пішов у відпустку до 19 жовтня.

Про це повідомив УНІАН радник першого віце-прем’єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

“М.АЗАРОВ перебуватиме у відпустці до 19-го числа”, - сказав він.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, М.АЗАРОВ взяв відпустку з 7 жовтня.

Радник першого віце-прем’єра не пояснив причин відпустки, яку М.АЗАРОВ взяв під час роботи з підготовки бюджету на 2007 рік, що зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.