Генпрокуратура закрила останню справу про сепаратизм
Тихонову вручили постанову
Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу про сепаратизм, порушену щодо колишнього голови Луганської обласної ради, народного депутата Віктора ТИХОНОВА (Партія регіонів).
Як пише сьогодні газета «Коммерсантъ-Украина», в Генпрокуратурі 11 жовтня підтвердили припинення всіх кримінальних справ, порушених у 2004 році після з`їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку Луганської області.
Старший слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури Сергій ЛАВРИНЧУК вручив 11 жовтня В.ТИХОНОВУ постанову про закриття кримінальної справи про сепаратизм.
Кримінальна справа стосовно В.ТИХОНОВА припинена у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину. Підставою для припинення кримінальної справи стали результати трьох експертиз, проведених незалежними експертами на прохання Генпрокуратури. «Виступи ТИХОНОВА були спрямовані на стабілізацію ситуації в Україні, збереження її цілісності, протидії деструктивним елементам і тенденціям. Загальний контекст його виступів свідчить про те, що він виходив не з інтересів перебудови держави якимось чином, а з необхідності забезпечення спокою, порядку, домінування законності й конституційності в межах України», - цитує «Коммерсантъ-Украина» текст постанови про закриття справи на підставі свідчень одного з експертів, завідувача відділом етноісторичних досліджень Інституту політичних та етнографічних досліджень ім. І.Кураса, члена-кореспондента НАН України Валерія СОЛДАТЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, колишньому голові Луганської обласної ради В.ТИХОНОВУ інкримінувалося «споєння дій, спрямованих на зміну кордонів території України, і посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави Україна».
28 листопада 2004 року в Сєверодонецьку відбувся з`їзд депутатів усіх рівнів, одним з активних учасників якого був на той час голова Луганської облради В.ТИХОНОВ. «Вважаю необхідним негайно створити виконавчий орган Луганської обласної ради і доручити йому взяти на себе всю повноту виконавчої влади в нашому регіоні», - говорив він з трибуни. Наступного дня стосовно В.ТИХОНОВА Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу («посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).
22 грудня 2004 року справа була передана для проведення досудового слідства в Генпрокуратуру.