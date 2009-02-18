Кандидатури нових міністрів Рада коаліції обговорюватиме вночі?

Сьогодні на засіданні Ради коаліції розглядатиметься питання кадрових змін в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що ці рішення обговорюватимуться «ввечері, може вночі, а може завтра зранку».

А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що прем’єр-міністр України і фракція БЮТ «уже визначилась із кадрами, але для того, щоб все було по-чесному і по справедливості», необхідне рішення колег по коаліції - фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина.

«Дуже сподіваємось, що це рішення сьогодні ми почуємо увечері», - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, проблема у тому, що в фракції НУ-НС склалася «складна ситуація, оскільки там є групи – за Україну, за єдину Україну, за ще більшу Україну».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що в разі досягнення домовленостей, БЮТ пропонуватиме провести «пакетне голосування» за всі кадрові призначення.

Він наголосив, що в уряді терміново необхідно здійснити заміну міністрів, оскільки «ще тиждень-два і Кабмін взагалі перестане працювати».

Депутат підкреслив, що в ситуації, коли «прем’єр-міністр України і два-три міністри на чолі з першим віце-прем’єр-міністром допомагають, а більше ніхто не працює – це погано». «Тому зміни повинні бути кардинальні», - додав він.

На запитання журналістів, чи готова коаліція запропонувати фракції КПУ посади керівників комітетів, а також міністра охорони здоров’я, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: «Комуністи входять в коаліцію?». «Якщо хтось хоче отримати міністерську посаду, то він повинен увійти в коаліцію, підписати угоду і тоді буде претендувати на посади міністрів», - додав депутат.

На уточнююче запитання журналістів про те, що у коаліції для затвердження нових міністрів без КПУ не вистачить голосів, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: «Тільки що ми проголосували за кажанів (сьогодні Верховна Рада України 239-ма голосами ухвалила поправки до Угоди про збереження кажанів у Європі – УНІАН), і нормально без комуністів справилися». Він додав, що «це тільки перший крок».

На запитання, хто з міністрів, на його думку, крім Віктора ПИНЗЕНИКА, мав би подати у відставку, А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав, що було б доцільно, якби заяви про відставку написали «міністр юстиції, міністр оборони, міністр закордонних справ».

На запитання, яка кандидатура запропонована на посаду міністра фінансів України, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: «Це буде фахівець, людина, яка дійсно розбирається в фінансах». При цьому прізвище кандидата він відмовився називати.