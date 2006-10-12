Рудьковський намазав своє місце медом
На крісло претендує вже 58 чоловік
Заяви на реєстрацію кандидатом на посаду Чернігівського міського голови подали на сьогодні 58 громадян. Про це УНІАН повідомила голова міської ТВК Ольга МОЗГОВА.
«Заяви продовжують надходити до ТВК», - сказала вона, додавши, що серед бажаючих стати міським головою – студенти, безробітні, листоноші, кухарі-кондитери і т.д. Комісія поки що зареєструвала троє кандидатів. «Вони отримали відповідні посвідчення і розпочали передвиборчу кампанію», - уточнила О.МОЗГОВА. Ще трьом чернігівцям комісія відмовила.
Таку величезну кількість заяв на участь у виборах місцеві політичні оглядачі вважають спробою заплутати виборців, або і взагалі створити умови, щоб вибори Чернігівського міського голови не відбулися.
Як повідомлялося раніше, обраний Чернігівським міським головою соціаліст Микола РУДЬКОВСЬКИЙ надав перевагу роботі у Верховній Раді України, а згодом був призначений міністром транспортом і зв’язку України.
Позачергові вибори Чернігівського міського голови призначені на 26 листопада 2006 року.