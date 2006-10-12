Мороз визнав позицію Путіна ”найбільш прийнятною”

Позиція України щодо Придністров`я буде «поважною й стриманою», сказав журналістам у Москві голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, відповідаючи на запитання щодо звернення Придністров`я до Росії, України й Білорусі про визнання результатів референдуму від 17 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ сказав, що формула, запропонована Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, - найбільш «загальна й прийнятна».

На думку О.МОРОЗА, існують принципи міжнародних відносин, які потрібно «поважати» й слід «піклуватися про цілісність держави, тому що відступ від цього принципу спричиняє наслідки, які погано прогнозуються».

«Треба поважати волю громадян і виходити з принципів міжнародних», - сказав він.

Як відомо, Україна заявила, що вважає нелегітимним референдум про незалежність Придністров`я й не визнає його результати.

22 вересня Президент РФ В.ПУТІН заявив, що референдум у Придністров`ї було проведено, «тепер ми повинні визначитися з нашими, у тому числі й європейськими партнерами, що ми ставимо основним завданням міжнародних справ - принцип територіальної цілісності або так звану політичну доцільність. Наша позиція в тому, що слід дотримуватися принципів міжнародного права, один із яких передбачає принцип територіальної цілісності держав. Але ми повинні шукати такі вирішення питань, що задовольняли б усіх людей, які проживають на тій чи іншій території, тим більше в Європі».

Верховна рада Придністров`я 11 жовтня звернулася до Державної думи РФ, Верховної Ради України, Національних зборів Білорусі й Міжпарламентської асамблеї СНД із проханням визнати Придністровську Молдавську Республіку суверенною незалежною державою.