Янукович перебуває у Дніпропетровську

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває у Дніпропетровській області з робочою поїздкою.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ планує сьогодні відвідати у Кривому Розі ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" і взяти участь у запуску модернізованої дробильної фабрики №3 комбінату.

В.ЯНУКОВИЧ також планує ознайомитися з організацією роботи центрів консультаційних і дозвільних процедур (системи “єдиного вікна”) у Дніпропетровській області та системою рейтингової оцінки роботи службовців із суб`єктами господарювання з виконання дозвільних процедур.

У Дніпропетровську керівник уряду відвідає виставку енергозберігаючих технологій та проведе нараду з питань стану та розвитку гірничо-металургійного комплексу.