Ющенко на Покрову збирається в Хоружівку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у суботу, 14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, відвідає Сумську область.

Як повідомили УНІАН в Сумській облдержадміністрації, у селі Пустовітівка Роменського району В.ЮЩЕНКО візьме участь в молебні за Україну, ознайомиться з ходом робіт з відтворення Свято-Троїцької церкви, покладе квіти до пам’ятника Петру Калнишевському та візьме участь у відкритті музею останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Після цього Президент візьме участь у відкритті нової будівлі Недригайлівської центральної районної лікарні. Крім того, В.ЮЩЕНКО побуває у рідному селі Хоружівка Недригайлівського району, де огляне малокомплектний дитячий будинок для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також передбачається, що Президент проведе робочу нараду з керівниками області та силових структур Сумщини.

Того ж дня, як очікується, Президент з м.Суми відбуде до Івано-Франківська.

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