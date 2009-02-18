Тимошенко звільняє крісла перед завтрашнім голосуванням у ВР?

Кабінет міністрів України звільнив Петра ЗІНЧЕНКА з посади заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця").

Нагадаємо, П.ЗІНЧЕНКА було призначено заступником гендиректора "Укрзалізниці" 25 червня 2008 року.

Відповідне розпорядження, текст якого має УНІАН, було прийнято сьогодні на засіданні КМУ.

Сьогодні ж Кабінет міністрів України звільнив Сергія ЗІМІНА з посади заступника міністра з питань житлово-комунального господарства.

Відповідне розпорядження теж було прийняте сьогодні на засіданні КМУ.

Іншим розпорядженням Кабміну С.Зімін призначений начальником Державної житлово-комунальної інспекції.

Нагадаємо, С.Зімін був призначений на посаду заступника з питань ЖКГ згідно розпорядження Кабміну №906-р від 5 липня 2008 року.