Нова штаб-квартира Юлії Тимошенко (7 фото)

Як одного разу зізналася Юлія Тимошенко, на роботі вона проводить 80 процентів свого життя.

Місце Тимошенко у сесійній залі відомо багатьом – прямо біля проходу, щоб зручно було добігти до трибуни і кинути туди своє намисто з перлів.

Але там, де проводить решту робочого часу Тимошенко, рідко ступала нога журналістів. Це кабінет лідерки БЮТ у її партійному офісі на Подолі.

TabloID першим серед медіа отримав доступ в святая святих української опозиції – до резиденції Юлії Тимошенко.

Рік тому Тимошенко з`їхала з офісу на бульварі Лесі Українки, який був розташований у приміщенні одного з науково-дослідних інститутів. Ці кабінети відійшли до неї ще з часів відколу від лазаренківської "Громади".

Бували навіть часи, коли Тимошенко і Лазаренко сиділи на одному поверсі, але їх, на той момент запеклих ворогів, відділяла воєнізована охорона.

Той офіс Тимошенко більше відповідав її статусу опозиції часів Кучми – радянська будівля, старий ліфт, потертий ковролін...

Тепер Тимошенко працює в невеликому маєтку по вулиці Турівській, відгородженому від оточуючого світу високим парканом і чавунними воротами.

Кажуть, що колись тут був офіс члена БЮТ, співвласника "Запоріжсталі" Василя Хмельницького. Можливо, у цьому криється пояснення шику в стилі "нових руських", яким зустрічає штаб-квартира Тимошенко.

Отже, фойє опозиційного вождя викладено мармуром. Стіни та підлога – теж з цінного каменя, але червоного і зеленого кольору. Такі ж мармурові сходи.

Одним словом, якби лідери світового Соцінтерну, куди прагне потрапити Тимошенко, побачили цю розкіш, у них би виникли сумніви в ідеології БЮТ.

На другому поверсі – лише декілька кабінетів, зокрема, Олександра Турчинова і Юлії Тимошенко. Їх гості можуть гаяти час в очікуванні зустрічі, відкинувшись на шкіряних диванах і роздивляючись абстрактні сюжети на стінах.

Кабінет Тимошенко витриманий у теплих зелених тонах і оздоблений дерев`яними панелями. Меблі Тимошенко – зелена шкіра, різьблення у псевдо-барочному стилі. Схожі стільці стояли у кабінеті Ющенка в його резиденції часів опозиційної діяльності на Боричевому току.

Загалом же є враження, що власником кабінету Тимошенко є чоловік. У кімнаті дуже багато сюжетів, які характерні для сильної статі. Наприклад, статуя гладіатора, мапа дореволюційного Києва або макет вітрильника.

Найцікавіше, Тимошенко не змогла сказати, що це за корабель – за її словами, він дістався їй від попереднього власника кабінету.

Втім, Тимошенко відмовилася назвати його прізвище – сказала тільки, що це не Василь Хмельницький і не Андрій Іванов – співвласники "Запоріжсталі", депутати від БЮТ у, відповідно, Верховній Раді та Київській міській раді.

Прийнято вважати, що саме вони передали Тимошенко цей офіс в якості внеску до скарбниці БЮТ за право участі у виборчому списку. Однак, офіційною версією штабу Тимошенко є те, що цей офіс вони придбали за партійні кошти.

До жіночих елементів кабінету Тимошенко, безперечно, можна віднести великий кошик з цукерками і стильний сервіз.

Тимошенко клянеться, що не зловживає солодким, але якщо їсть - то тільки з горіхами...

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