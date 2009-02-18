Литвин вважає, що Росія витиснула максимум з українських сварок

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Росія при укладенні газових контрактів з Україною «максимально використала відсутність єдиної позиції серед українських політиків, вона грає на суперечностях в українській владі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні в Данії під час зустрічі з міністром закордонних справ цієї країни Пером Стігом МЬОЛЛЕРОМ, торкаючись питання українсько-російських відносин у частині газових домовленостей.

В.ЛИТВИН зауважив, що він не погоджується з необхідністю переглянути ті угоди, які досягнуті у цій сфері.

«Треба винести з цього уроки і думати, як жити далі, а також про те, як налагодити співробітництво в цій сфері між Україною, Росією та Європою», - підкреслив голова Верховної Ради України. Він також висловив впевненість, що «ми приречені на цей діалог і вироблення виразної політики в цьому питанні».

В.ЛИТВИН також заявив, що Україна як ніколи потребує підтримки від європейського співтовариства, якою може стати підписання угоди з Євросоюзом про політичну асоціацію і економічну інтеграцію. Це, на його думку «дисциплінує політиків, убереже їх від хитання».

П.С.МЬОЛЛЕР висловив сподівання, що Україна «буде рухатись обраним шляхом у напрямку Європи і одного дня стане членом європейського співтовариства».

Міністр закордонних справ Данії висловив стурбованість тим, що складна ситуація в Україні може призвести до згортання демократії. Голова Верховної Ради України, у свою чергу, зазначив, що «така потенційна небезпека існує». «Але працюючий парламент стане запорукою тому, що ця небезпека не стане реальністю», - заявив В.ЛИТВИН.