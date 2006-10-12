Пора привітала Януковича з днем створення УПА

Всеукраїнська громадська організація “Громадянська кампанія “Пора” подарувала прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ 9 томів літопису Української повстанської армії (на суму 134 гривні і привітала його з 64-річницею створення УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, акція вручення відбулася сьогодні під стінами Кабінету Міністрів.

“Пора” прийшла під Кабмін привітати прем’єр-міністра ЯНУКОВИЧА із днем створення УПА. Ми знаємо, що діючий уряд нічого не знає про УПА і послуговується стереотипами, які роз’єднують країну, тому вирішили подарувати ЯНУКОВИЧУ літопис УПА”, - сказав голова ради Всеукраїнської громадської організації “Громадянська кампанія “Пора” Андрій ЮСОВ.

За його словами, “Пора” висловлює бажання, щоб прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, віце-прем’єр з гуманітарної політики Дмитро ТАБАЧНИК, радники та експерти прем’єра “знали історію України та не спекулювали нею”.

А.ЮСОВ зауважив, що активісти “Пори” підписали кожен том для прем’єра.

Крім цього, “Пора” закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА вийти 14 жовтня на майдан Незалежності до ветеранів УПА “і не допустити заворушень під час святкування”.

Активісти “Пори” також звернулися до В.ЯНУКОВИЧА з проханням переглянути Універсал національної єдності “і визначити для себе, чи це лише слова, чи інструкція до дії”. Зокрема, “Пора” закликала прем’єр-міністра визнати на державному рівні героїв УПА.

Після цього до активістів “Пори” вийшов представник приймальні Кабміну Василь КОРНІЄНКО і запросив активістів “Пори” зайти у приймальню і зареєструвати свій подарунок.

В.КОРНІЄНКО зазначив, що уряд відкритий до співпраці, і подарував А.ЮСОВУ брошуру з телефонами міністерств та відомств.