Президент забув спитати Януковича

Перш ніж підписувати указ про ліквідацію «Енергетичної компанії України», Президент повинен був порадитися з урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, так прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прокоментував указ Президента про ліквідацію НАК «Енергетична компанія України» під час свого перебування на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті.

«Такі відносини з урядом будувати не треба. Можливо, такий у каз і потрібно було приймати, але слід було заздалегідь порадитися з людьми, які працюють у цій галузі», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «уряд закликатиме Президента до співпраці. Одноосібні рішення прийматися не будуть. Ті страшні часи для України, коли вони приймалися під впливом оточення, пройшли», - підсумував прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом від 9 жовтня №863 відмінив указ про створення НАК «Енергетична компанія України».

Офіційний сайт глави держави пояснив відміну указу про створення НАК «Енергетична компанія України» демонополізацією ринку електроенергетики.

“Метою ухвалення цього Указу є приведення актів глави держави у відповідність із Конституцією України, виконання рішення РНБОУ і демонополізація ринку електроенергетики”, підкреслив Президент, слова якого цитує прес-служба.

11 жовтня міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО назвав відміну указу Президента про створення НАК «Енергетична компанія України» технічною процедурою в рамках конституційної реформи, згідно з якою ряд указів Президента замінюється постановами уряду.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія “Енергетична компанія України” утворена на виконання Указу Президента України від 22 січня 2004 р. № 69 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління електроенергетичним комплексом”.

Кабінет Міністрів України 22 червня 2004 року своєю постановою №794 затвердив статут НАК “Енергетична компанія України”, її Наглядову раду, а також перелік господарських товариств, пакети акцій яких передаються до статутного фонду НАК.

Статутний фонд НАК „Енергетична компанія України” становить 9,8 млрд. грн. і розділений на 9,8 млрд. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна. За розміром статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» - найбільша компанія в Україні.