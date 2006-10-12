Безсмертний створює ”Європейську Україну” без Тимошенко

Сьогодні за ініціативою лідера “Нашої України” Романа БЕЗСМЕРТНОГО відбулася перша зустріч представників різних політичних сил щодо ідеї створення Конфедерації “Європейська Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України” у зустрічі взяли участь представники десяти партій: “Народний Союз Наша Україна”, Народний Рух України, Партія промисловців і підприємців України, УРП “Собор”, КУН, ХДС, партія “Реформи і порядок”, УНП, “Пора” та РХП.

Від “Нашої України” брав участь Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, який вів зустріч, НРУ - Борис ТАРАСЮК, ПППУ - Анатолій КІНАХ, УРП “Собор” - Анатолій МАТВІЄНКО, КУН - Олексій ІВЧЕНКО, ХДС - Володимир МАРУЩЕНКО, ПРП - Ігор ГРИНІВ, УНП - Іван ЗАЄЦЬ і Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, “Пори” - Владислав КАСЬКІВ і РХП - Микола ПОРОВСЬКИЙ.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відзначив, що це лише перша зустріч, і подякував за те, що всі партії, яким були надіслані листи, відгукнулися на цю ідею.

“На сьогоднішній зустрічі обговорювалася ідея і можлива ідеологічна платформа майбутньої Конфедерації “Європейська Україна” – Універсал національної єдності”, – повідомив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ після зустрічі на брифінгу.

За його словами, йшлося про “спільні дії парламентської і позапарламентської опозиції, можливість залучення інших політичних сил до об’єднання та можливість його існування у вигляді громадсько-політичного руху”.

“Ключова мета – об’єднати зусилля з відстоювання внутрішнього і зовнішнього курсу, який було сформовано українським народом під час виборів 2004 року шляхом підтримки програми Президента Віктора ЮЩЕНКА”, – наголосив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що такі зустрічі будуть системними і вже сьогодні є домовленість про те, що “працюватиме робоча група, яка напрацює ідеологічні засади, виходячи з Універсалу, а також принципи організаційної діяльності”.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, “на сьогоднішню зустріч БЮТ не запрошували”, але при цьому він зауважив, що “під час сьогоднішнього зібрання обговорювалася можливість спільних дій”.

“Які механізми будуть між “Нашою Україною” як опозиційною силою і БЮТ як опозиційною силою – побачимо. Для цього потрібно виробити певні підходи. Правової відповіді на це питання немає ні в Конституції, ні в законодавстві. Ми за координацію, співпрацю, вироблення певних позицій, підтримку певних законів і опрацювання певних ідей, але головне – поставити заслін в можливості руйнування внутрішнього і зовнішнього курсу”, - додав він.