Безсмертний таки бачив заяви міністрів-нашоукраїнців

Міністри по квоті “Нашої України” написали заяви на звільнення, повідомив лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляє сайт “Нашої України”, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, “всі міністри, які прийшли за квотою від “Нашої України”, написали заяви на звільнення, як цього вимагає Конституція України”.

За його словами, окрім цього, є два міністри – міністр закордонних справ (Борис ТАРАСЮК) та міністр оборони (Анатолій ГРИЦЕНКО), які є президентською квотою, “і ми повинні вирішити, наскільки партія чи блок мають право виставляти претензії до їхньої діяльності. Питань більше, ніж відповідей”.

На запитання, чому не відбувається офіційне звільнення міністрів, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів: “Це живі люди, якими не можна потурати ліворуч чи праворуч. Не так багато в Україні кваліфікованих і професійних міністрів, аби ми ними розкидалися і не обговорювали питання їхньої подальшої роботи. Це - кваліфіковані посадовці, до яких треба прислуховуватися”.

“Остаточна доля міністрів вирішиться після того, як будуть розглянуті питання, що стосуються конституційних і парламентських процедур. Коли всі формальності будуть пройдені, тоді ми зробимо цей крок”, - додав він.

“Нині “Наша Україна” в опозиції і у цьому питанні немає зворотного руху. Шість політичних партій, які входять до блоку, не будуть відмовлятися від свого опозиційного статусу”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він наголосив: “Ми не отримували жодних пропозицій від так званої антикризової коаліції щодо конкретних подальших кроків. Переговори завершені і потрібно нарешті припинити дискусію”.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров`я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді і спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).