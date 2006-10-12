Досягнуто домовленості про зустріч Ющенка з Путіним

Досягнуто домовленості про зустріч на вищому рівні в рамках комісії Путін-Ющенко.

Про це повідомив Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН під час зустрічі з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, передає кореспондент УНІАН.

За словами В.ПУТІНА, такої домовленості було досягнуто під час телефонної розмови, що відбулася днями. Він також додав, що для початку ефективної роботи міждержавної комісії «потрібно досягти домовленості в економічній сфері».

Він також висловив упевненість, що офіційний візит голови ВР України О.МОРОЗА буде позитивним внеском у розвиток відносин між двома країнами.

У свою чергу О.МОРОЗ зазначив, що для розвитку двосторонніх російсько-українських відносин важлива зустріч президентів двох країн, додавши при цьому, що потрібно розвивати відносини в усіх сферах.

О.МОРОЗ нагадав про заплановане на листопад засідання міжпарламентської комісії, під час якого, за його словами, також буде вирішено низку питань. Голова Верховної Ради сказав, що сьогодні в Україні «політична ситуація стабільна» й що, на його думку, це також сприятиме поліпшенню російсько-українських відносин.