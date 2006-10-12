Компартія негайно вийде з коаліції, якщо...

Народний депутат від КПУ Леонід ГРАЧ вважає принизливим продовження переговорів про розширення коаліції у Верховній Раді України за рахунок входження в неї депутатів з блоку "Наша Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні в Сімферополі в інтерв`ю двом інформагентствам.

"Треба частині антикризової коаліції – насамперед Віктору ЯНУКОВИЧУ і Олександру МОРОЗУ - відмовитися від гри в піддавки Віктору ЮЩЕНКУ щодо розширення цієї коаліції, - сказав представник фракції КПУ. - Я одне можу сказати: коаліція може поповнюватися в індивідуальному плані - хто з інших фракцій хоче приходити в коаліцію, хай приходить. Але мають залишатися три сегменти (Партія регіонів, Соцпартія і Компартія - УНІАН), які головними були і є".

Як заявив Л.ГРАЧ, якщо в коаліцію увійде "хоч уламок" фракції "Наша Україна", який "четвертим складовим раптом себе захоче побачити і юридично оформитися в цій коаліції", КПУ негайно вийде з такої коаліції. "З цієї ж секунди жодної ноги жодного комуніста в антикризовій коаліції не буде, - заявив депутат. - Гратися в піддавки, обдурювати, ділити портфелі і так далі - ми в ці речі грати не будемо. Ні мені, ні моїм колегам по партії, по фракції портфелі не потрібні! Ми їх в той же момент викинемо. Нам окрім своїх ланцюгів втрачати нічого".

Депутат від КПУ висловив здивування, що після заяв одного з лідерів блоку "Наша Україна" Романа БЕЗСМЕРТНОГО про перехід «Нашої України» в опозицію розмови про розширення коаліції за рахунок депутатів-"нашоукраїнців" все ще тривають. "Ті, хто кажуть, що продовжуватимуть з "Нашою Україною" якісь переговори - це їхня справа, і це навіть принизливо. Якщо Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, який є лідером "Нашої України" говорить, що я з вами на цю тему не розмовлятиму, так чого ви - в даному випадку Віктор ЯНУКОВИЧ і Олександр МОРОЗ – принижуєтеся?", - заявив Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив про перехід "Нашої України" в опозицію.

Прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що широка коаліція за участю блоку "Наша Україна" все-таки буде створена. "Я переконаний, що у нас разом з Президентом вистачить волі, щоб завершити цей процес і сформувати широку, за участю "Нашої України", парламентську коаліцію", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.