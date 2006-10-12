Розпочнеться Марш УПА. Майдан Незалежності у Києві

14 жовтня о 10-00 з нагоди 64-ї річниці створення Української Повстанської Армії на Майдані Незалежності розпочнеться Марш УПА. Організатори - Київське Крайове Братство вояків ОУН-УПА, Всеукраїнське об`єднання "Свобода", Українська Національна Асамблея (УНА-УНСО), Молодіжний Націоналістичний Конгрес, "Національний Альянс" та інші. Телефони: 8-050-447-60-12, 8-050-828-62-42, 8-097-997-68-05, 8-096-735-97-22.

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