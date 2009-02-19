Азаровське «Да пашли вы!» знову пролунало у сесійній залі ВР

"А пішов ти!" - регіонал Ярослав Сухий сьогодні у розпалі дискусії з трибуни Верховної Ради повторив загальновідомий вислів свого однопартійця Миколи Азарова. Щоправда, привід був так собі... Нагадаємо, що Азаров вигукнув своє «Да пашли вы!» у розпалі обговорення державного бюджету 2006 року, коли представники опозиції один перед одним намагалися з місця вставити свої “п’ять копійок” у виступ Миколи Яновича.

Цього разу тема була, м’яко кажучи, не настільки глобальною. Обговорювався закон “Про внесення змін до Митного тарифу України”, який передбачав зменшення ставки ввізного мита на полівінілхлорид, сідельні тягачі та напівпричепи. І Сухий з трибуни досить емоційно намагався зрозуміти який стосунок перше має до другого та третього. Нардеп, очевидно, вимагав виключення полівінілхлориду з переліку товарів, що потребують зменшення ввізного мита, але надмірна емоційність виступу трохи заважала явно зрозуміти зміст претензії.

У свою чергу бютівець Сергій Тєрьохін з місця намагався активно “асистувати” оратору, за що й отримав “римейк” азаровського вигуку. Та не тільки: "Сергію Анатолійовичу, ти мене не перебивай, я з тобою дискутувати не буду. Не показуй пальчиками, бо поломиш", - розвинув тему Сухий.