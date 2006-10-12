Блок “Наша Україна” планує створити “тіньовий уряд”. Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це заявив сьогодні перший заступник голови політвиконкому “Нашої України” Ігор ЖДАНОВ.

“Оскільки “Наша Україна” перейшла в опозицію, тому ми готуємо відповідний план дій щодо діяльності партії, блоку і фракції в опозиції. Один з них – це створення “тіньового” уряду”, - сказав І.ЖДАНОВ.

За його словами, у “Нашій Україні” є достатній для цього кадровий потенціал. “Можливо, саме президія ради партії буде пропонуватися як майбутній “тіньовий” уряд. Наступний наш крок - це затвердження програми дій уряду. У нас є необхідні для цього підстави та документи, які були напрацьовані в ході коаліційних переговорів”, - наголосив І.ЖДАНОВ.

На його переконання, опозиція повинна запропонувати свої альтернативні рішення щодо діючої урядової політики.

І.ЖДАНОВ також повідомив, що вчора відповідний документ почали розглядати на президії “Нашої України” і “він взятий за основу”.