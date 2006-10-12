Грач: Мельника треба або посадити, або вибачитися перед ним

Народний депутат України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що керівництво Міністерства внутрішніх справ України і Генеральної прокуратури має або довести причетність депутата Верховної Ради АРК Олександра МЕЛЬНИКА до організації вбивства двох місцевих бізнесменів і ряду інших злочинів, або вибачитися перед ним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Л.ГРАЧ висловив сьогодні в Сімферополі в інтерв`ю двом інформагентствам.

Відповідаючи на запитання, чи є "втручання політичного чинника" в справу депутата Верховної Ради Криму, представника блоку "За Януковича!" О.МЕЛЬНИКА, Л.ГРАЧ сказав: "Я не знаю - я не міністр МВС, який може давати такі оцінки - політичний чи не політичний слід". "Сьогодні вже роль персональної відповідальності глави МВС Юрія ЛУЦЕНКО і генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА: якщо ви на всю країну сказали, що він - МЕЛЬНИК - замішаний у вбивстві, якщо навіть висловлена підозра, ви або доведіть, що це так, або, навпаки, вибачтеся перед цією людиною. Це вже справа принципу", - сказав Л.ГРАЧ.

Лідер кримських комуністів також зазначив, що боротьба з криміналітетом і з корупцією в автономії, яку він, будучи спікером парламенту АРК, вів з тодішнім начальником кримської міліції Геннадієм МОСКАЛЕМ, має бути й зараз. "Тому хай справа МОСКАЛЯ процвітає", - резюмував Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня співробітники міліції в Криму затримали депутата кримського парламенту від блоку "За Януковича!" О.МЕЛЬНИКА, якого підозрюють в організації вбивства двох місцевих бізнесменів і називають одним з лідерів організованого злочинного угруповання "Сейлем". Незабаром Генеральна прокуратура України заявила, що не знайшла в матеріалах кримінальної справи, в якій фігурує О.МЕЛЬНИК, достатньо доказів, які б свідчили про його провину, тому вважає недоцільним подальше його утримання під вартою. Глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО припустив, що відбулося "втручання політичного чинника" в справу О.МЕЛЬНИКА.

У МВС вважають, що слідчо-оперативна група на сьогодні зібрала достатньо доказів для затримання і притягнення О.МЕЛЬНИКА до відповідальності.

У 90-х роках минулого століття ОЗУ "Сейлем" було одним з найпотужніших злочинних угруповань у Криму. Банда "Сейлем" конкурувала на півострові з ОЗУ "Башмаки" та "Імдат". Під час перебування Л.ГРАЧА кримським спікером, а Г.МОСКАЛЯ - начальником кримської міліції, в автономії розпочалася масштабна боротьба із злочинними угрупованнями, ряд членів цих банд було затримано.