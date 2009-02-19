Всіх обвинувачених у справі Політковської звільнили в залі суду

Всіх чотирьох фігурантів у справі про вбивство журналістки Ганни Політковської звільнені з-під варти в залі суду, передає кореспондент РИА Новости "Суд ухвалив відмінити Сергію Хаджікурбанову, Ібрагіму і Джабраїлу Махмудовим запобіжний захід і звільнити негайно", - сказав суддя. Крім того, суд звільнив співробітника ФСБ Павла Рягузова, якому інкримінувалося перевищення посадових повноважень по епізоду, пов`язаному з побиттям громадянина Понікарова 31 липня 2002 року. Суддя також ухвалив взяти зі всіх фігурантів справи зобов`язання з`явитися у п`ятницю, 20 лютого, до суду на обговорення наслідків вердикту. Присяжні у четвер одностайно виправдали братів Ібрагима і Джабраїла Махмудових, а також колишнього співробітника МВС Сергія Хаджікурбанова у справі про вбивство журналістки Ганни Політковської.