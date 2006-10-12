Черновецький підписав розпорядження щодо детектора брехні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 9 жовтня підписав розпорядження про запровадження добровільного опитування (тестування) чиновників із застосуванням поліграфа (детектора брехні) при прийомі на роботу на керівні посади Київської міськдержадміністрації та комунальні підприємства столиці.

Текст розпорядження розміщено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, до сьогоднішнього дня управління взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції КМДА мали внести відповідні зміни у свої положення та подати їх на затвердження, а також подати в установленому порядку Інструкцію про проходження тестування на “детекторі брехні”.

У зв’язку із прийняттям цього рішення заступнику голови КМДА – начальнику Головного фінансового управління Віктору ПАДАЛЦІ доручено внести до порядку денного сесії Київської міської ради питання про збільшення граничної чисельності апарату КМДА.

Як повідомляв УНІАН, ще напередодні виборів мера столиці народний депутат України, кандидат на пост Київського міського голови і лідер однойменного блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що збирається внести на розгляд Верховної Ради проект Закону „Про внесення змін до Закону України « Про державну службу». Цим документом передбачено запровадження обов`язкового щорічного тестування українських державних службовців на детекторі брехні. За його словами, «практика огляду урядовців на детекторах брехні існує в 60 країнах світу. Зокрема, в США вона застосовується вже протягом 70 років.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що законопроект передбачатиме існування двох типів перевірок: вступної, при прийомі на роботу, і щорічної, «профілактичної», - на предмет участі урядовців і депутатів усіх рівнів у корупційних схемах.

Пізніше, перемігши на виборах мера столиці, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що призначатиме своїми заступниками лише тих, хто буде узгоджений з його командою і пройде детектор брехні. У травні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав глав столичних райдержадміністрацій добровільно пройти детектор брехні. До сьогоднішнього дня це тестування, за винятком заступника Київського міського голови - секретаря Київради Олеся ДОВГОГО (про це тестування журналістам стало відомо зі слів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН) з команди міської та районних влади ніхто не погодився пройти.