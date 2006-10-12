Ющенко може відмовитися від своїх повноважень в НСНУ

Лідер Кримської республіканської організації партії «Народний Союз Наша Україна», народний депутат Володимир ШКЛЯР упевнений, що в НСНУ розкол не намічається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШКЛЯР заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Розколу як такого в партії "Наша Україна" не відбудеться", - підкреслив лідер "нашоукраїнців" Криму. Разом із тим, за словами В.ШКЛЯРА, в НСНУ можуть відбутися деякі зміни, так Президент України - почесний голова НСНУ Віктор ЮЩЕНКО може відмовитися від своїх повноважень у партії. "Я думаю, Президент України може піти з почесної місії почесного голови партії", - зазначив голова НСНУ в Криму. За його даними, це питання, ймовірно, розглядатиметься на найближчому з`їзді НСНУ (21 жовтня), де також планується розглянути питання про лідера партії.

Як відзначив В.ШКЛЯР, справжнього партійного лідера НСНУ не вистачає. "Вважалося, що Президент керує "Нашою Україною", насправді це не так. Треба добре знати Віктора Андрійовича. Це політична сила, яка підтримує Президента, але Президент не управляє "Нашою Україною", - сказав В.ШКЛЯР. - Коли ми інформуємо Президента про свої рішення, він дуже толерантно ставиться до наших рішень, плюс Віктор Андрійович ніколи нікого не ламав, ніколи нікого не підганяв".