УНП наголошує на законодавчому визнанні воїнів УПА

Українська народна партія закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА «видати до свята Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) президентський Указ «Про визнання збройної боротьби Української повстанської армії національно-визвольною боротьбою українського народу за незалежність України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, УНП наголошує, що «минуло 15 років з дня проголошення незалежності України, а українці так і не дочекалися відновлення історичної справедливості щодо своїх національних героїв». Більше того, підкреслюється у повідомленні прес-служби, «нині вмирають ті, кому в 1943 році було лише 15 років».

Таким чином, переконана УНП, «Україна повинна перейти від декларування свого визнання принципу самовизначення народів взагалі до його конкретного юридичного закріплення».