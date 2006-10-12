УНП наголошує на законодавчому визнанні воїнів УПА

18:58, 12 жовтня 2006
Політика
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і очікує відповідного президентського указу

Українська народна партія закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА «видати до свята Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) президентський Указ «Про визнання збройної боротьби Української повстанської армії національно-визвольною боротьбою українського народу за незалежність України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, УНП наголошує, що «минуло 15 років з дня проголошення незалежності України, а українці так і не дочекалися відновлення історичної справедливості щодо своїх національних героїв». Більше того, підкреслюється у повідомленні прес-служби, «нині вмирають ті, кому в 1943 році було лише 15 років».

Таким чином, переконана УНП, «Україна повинна перейти від декларування свого визнання принципу самовизначення народів взагалі до його конкретного юридичного закріплення».

 

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