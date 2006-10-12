Янукович: на Луценка тиснути важко, скоріше навпаки

Прем’єр-міністрові України Віктору ЯНУКОВИЧУ нічого не відомо про тиск на міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з боку Партії регіонів.

“Я від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА жодного разу не чув, що на нього тисне якась політична сила”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, коментуючи журналістам повідомлення деяких ЗМІ про те, що на керівника МВС здійснює тиск Партія регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “на ЛУЦЕНКА тиснути важко, скоріше навпаки”.

Прем’єр-міністр також зазначив, що він буде позбавлятися в уряді будь-якого тиску на міністрів.