У Кличка застерігають, що у проекті бюджету Києва - мільярдний дефіцит

У проекті бюджету Києва на 2009 рік закладено дефіцит у більше ніж один мільярд гривень. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Бюджет у тому вигляді, в якому він був запропонований депутатам, приймати не можна. По перше, він нереалістичний за наповненням. Приблизно 11 мільярдів гривень пропонується зібрати з податку на доходи громадян. Це нереально, тому що в 2008 році було зібрано менше ніж 10 мільярдів. Таким чином, більше 1 мільярда гривень буде недовиконання бюджету з виконання за надходженнями», - зазначив Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, за словами політика, недовиконання бюджету Києва у 2008 році із дохідної частини складає 4 254 438 300 гривень, а з видаткової – 5 757 902 700 гривень.