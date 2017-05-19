Голова МЗС Канади: ми стоїмо на боці України

У рамках такого особливого формату розмови йшлося про міжнародну підтримку України, передає прес-служба "Народного фронту".

Повідомляється, що під час зустрічі Арсеній Яценюк підкреслив, що високо цінує особистий внесок міністра закордонних справ, уряду й народу Канади у те, «аби Україна стала історією успіху».

Оскільки з початку наступного року Канада головуватиме у Великій сімці, підкреслив він, важливим буде піднімати питання України на цей рівень.

Христина Фріланд підкреслила, що і Канада, і Велика сімка розуміють, що «вторгнення в Україну та анексія української території - це питання верховенства права»: «Я була дуже задоволена чути це на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки від усіх міністрів».

«Це грубе порушення європейських кордонів. І Канада, і наші партнери з Великої сімки розуміють, що це надзвичайно небезпечно для світу. Із цим не можна змиритися. Канада підтримує основи міжнародного порядку, і ми стоїмо на боці України», - підкреслила міністр закордонних справ Канади.

Яценюк також висловив вдячність за участь Канади в програмі модернізації та тренувань українського війська. «Переконаний, що цей проект буде продовжено», - зазначив лідер «Народного фронту».

Під час робочого візиту до Оттави Яценюк також зустрівся з членами парламенту Канади, а також разом із мером Оттави і представниками української та кримськотатарської громади взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора біля мерії Оттави.