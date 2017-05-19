Климпуш-Цинцадзе: Україна стає де-факто східним флангом НАТО

Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні в Києві віце-прем’єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час заходів з нагоди 20-річчя заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні.

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«На даний момент, як на мене, Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу. Це відбувається через те, що ми для себе визначили усі політичні, безпекові завдання для країни, виходячи з тих реалій, які дуже чітко постали перед нами з 2014 року», - заявила віце-прем’єр.

«Я впевнена, що цей виклик і офіційна відмова України від позаблоковості є дуже важливим і серйозним кроком», - додала Климпуш-Цинцадзе.