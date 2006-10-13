Профспілки відмовились від акцій протесту

Президія Федерації профспілок України скасувала своє попереднє рішення щодо проведення єдиної акції протесту профспілок у всіх регіонах 18 жовтня 2006 року.

Про це УНІАН повідомили в Аналітично-інформаційному управлінні Федерації профспілок України.

Як пояснили у ФПУ, акцію протесту проти скорочення соціальних гарантій у проекті бюджету-2007 скасовано у зв’язку з тим, що вирішення проблеми перенесено на найвищий рівень й започатковано переговорний процес.

Зокрема, нагадали у ФПУ, 11 жовтня відбулася зустріч голови ФПУ Олександра ЮРКІНА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, на якій були обговорені нові підходи щодо врегулювання колективного трудового спору між ФПУ та урядом, який виник ще тоді, коли Кабінет Міністрів України очолював Юрій ЄХАНУРОВ. За таких обставин Президія ФПУ прийняла рішення укласти в рамках вирішення колективного трудового спору Угоду з Кабінетом Міністрів України стосовно зниження цін і тарифів та запровадження додаткових заходів соціального захисту населення.

Після укладення Угоди Федерація профспілок України відкличе із судів свої позови до центральних органів виконавчої влади та уряду, а також апеляційні скарги стосовно прийнятих ними цінових рішень.

За даними ФПУ, у жовтні-листопаді профспілковими органами всіх рівнів будуть проведені переговори й консультації з Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їхніми організаціями з метою включення до Генеральної, галузевих, територіальних угод, колективних договорів норм щодо підвищення зарплати для компенсації втрат працюючих через подорожчання енергоресурсів, житлово-комунальних послуг, інших товарів та послуг.

19 жовтня Федерація профспілок України планує провести громадське обговорення проекту державного бюджету України на 2007 рік з метою посилення його соціальної спрямованості.