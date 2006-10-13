Голова міськради Севастополя за Януковича зуб дає

Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ запевняє, що Партія регіонів не змінить своєї позиції у питанні щодо вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у прямому ефірі місцевого „Народного каналу”.

„Позиція абсолютно незмінна, позицію по НАТО ми не змінимо, я можу дати 100% гарантії, що Партія регіонів - це моя особиста позиція - ми проти входження в НАТО України”, - заявив В.САРАТОВ. Водночас, як зазначив голова міськради, у питанні щодо НАТО він є прихильником проведення „круглих столів”. „Тому що мені періодично надходять листи виступити як за НАТО, так і проти. Є моя позиція, є позиція Партії регіонів, яка полягає в тому, що Україна не повинна входити в НАТО”, - сказав В.САРАТОВ. Разом з тим він підкреслив, що „ніхто не заважає нам відстоювати свою точку зору, тому треба провести „круглий стіл”, щоб люди висловилися”.

В.САРАТОВ також зауважив, що НАТО „є серйозною організацією, в яку сьогодні входить 25 країн Європи, і говорити про те, що ми не будемо проводити ніяких консультацій, роботи...”. При цьому голова міськради нагадав, що „є програми, в яких дуже активну участь бере дружня нам країна Росія - в антитерористичній програмі НАТО (програма НАТО „Активні зусилля - УНІАН)”. Тому, як зазначив він, „просто підходити до цього штампами, що це погано, а це добре... світ надто складний, щоб можна було так говорити і так оцінювати”. Як вважає голова міськради, в ситуації, коли одні за НАТО, а інші - проти, „головне, треба мати спокійний тон, тобто зрозуміти, що відбувається, як відбувається”.