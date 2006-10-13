Голова міськради Севастополя за Януковича зуб дає
Саратов запевняє, що ПР не змінить своєї позиції
Голова Севастопольської міської ради, лідер міського відділення Партії регіонів Валерій САРАТОВ запевняє, що Партія регіонів не змінить своєї позиції у питанні щодо вступу України до НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у прямому ефірі місцевого „Народного каналу”.
„Позиція абсолютно незмінна, позицію по НАТО ми не змінимо, я можу дати 100% гарантії, що Партія регіонів - це моя особиста позиція - ми проти входження в НАТО України”, - заявив В.САРАТОВ. Водночас, як зазначив голова міськради, у питанні щодо НАТО він є прихильником проведення „круглих столів”. „Тому що мені періодично надходять листи виступити як за НАТО, так і проти. Є моя позиція, є позиція Партії регіонів, яка полягає в тому, що Україна не повинна входити в НАТО”, - сказав В.САРАТОВ. Разом з тим він підкреслив, що „ніхто не заважає нам відстоювати свою точку зору, тому треба провести „круглий стіл”, щоб люди висловилися”.
В.САРАТОВ також зауважив, що НАТО „є серйозною організацією, в яку сьогодні входить 25 країн Європи, і говорити про те, що ми не будемо проводити ніяких консультацій, роботи...”. При цьому голова міськради нагадав, що „є програми, в яких дуже активну участь бере дружня нам країна Росія - в антитерористичній програмі НАТО (програма НАТО „Активні зусилля - УНІАН)”. Тому, як зазначив він, „просто підходити до цього штампами, що це погано, а це добре... світ надто складний, щоб можна було так говорити і так оцінювати”. Як вважає голова міськради, в ситуації, коли одні за НАТО, а інші - проти, „головне, треба мати спокійний тон, тобто зрозуміти, що відбувається, як відбувається”.