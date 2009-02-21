Черновецький пішов у відпустку, щоб уникнути відповідальності

Черновецький пішов у відпустку, щоб втекти від відповідальності за розграбунок Києва. Про це в інтерв`ю журналістам заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Місто перебуває на межі соціального вибуху. Не ухвалено бюджет, не виплачуються муніципальні надбавки працівникам освіти і медицини, кияни задихаються під вагою різноманітних платежів, якими їх, мов даниною, обклав Черновецький. І в цей час мер дозволяє собі несподіваний відпочинок, мабуть, сильно перевтомившись, записуючи пісні та вигадуючи нові побори», - зазначив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, Черновецький відчуває, що крісло під ним захиталося і, щоб врятуватися від відсторонення з посади голови КМДА, мер пішов у місячну відпустку.

«Коли в СРСР відбувалася зміна генсека, по телевізорах показували «Лебедине озеро». За незалежної України склалася нова традиція: керівники, які відчувають, що їх збираються звільнити, йдуть у відпустку або на лікарняний. Така собі лебедина пісня горе-керманичів», - підкреслив опозиційний депутат.

Дмитро Андрієвський є лідером Української селянської демократичної партії та депутатом Київради від Блоку Кличка.