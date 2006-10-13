Нашоукраїнець Матвієнко: це було не наше весілля

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО виступає за відставку міністрів, які представляють в уряді блок «Наша Україна».

Про це він повідомив в інтерв`ю тижневику «Киевский телеграф».

За словами А.МАТВІЄНКА, міністри «публічно мають заявити про те, що складають свої повноваження і йдуть з Кабміну. І ЯНУКОВИЧУ вирішувати, приймати цю відставку чи ні».

При цьому депутат зазначив, що «тут є своя тонкість: ми нікого з нинішніх «помаранчевих» міністрів не рекомендували для роботи в уряді». «Мене особисто ніхто не питав з приводу ПАВЛЕНКА або ЛІХОВОГО або інших міністрів від «Нашої України». Я не голосував за затвердження складу Кабінету Міністрів. І не тому, що проти своїх міністрів… Просто це було не наше весілля», – сказав А.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції та відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров`я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді і спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

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