4 тисячі орлів Луценка боронитимуть УПА від Вітренко

Близько 4 тис. співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України забезпечуватимуть охорону правопорядку в центрі Києва 14 жовтня під час святкування чергової річниці Української повстанської армії.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

Водночас поінформоване джерело у правоохоронних органах зазначило, що між столичною міліцією та Київською міською державною адміністрацією досягнуто попередньої домовленості щодо проведення запланованих на 14 жовтня представниками різних політичних сил акцій у центрі столиці. Так, зокрема, пропонується, щоб партії правого спрямування проводили свою акцію на Софійській площі, а представники лівих сил - біля арки Дружби народів.

Як пояснив співрозмовник агентства, це необхідно для того, щоб уникнути сутичок між учасниками акцій, як це сталося торік у Києві під час маршу ветеранів УПА на Хрещатику.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Шевченківський районний суд Києва має розглянути звернення КМДА щодо обмеження проведення масових акцій в центрі столиці 14 жовтня.

15 жовтня минулого року під час проведення такого заходу ліві і радикальні сили влаштовували бійку з представниками правих політичних організацій і, фактично, зірвали Марш УПА.