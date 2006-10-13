У Вашингтоні обговорили перспективи України

Українські, європейські та американські політики й дипломати обговорили у Вашингтоні перспективи України через два роки після Помаранчевої революції.

Як повідомляє українська служба радіо “Свобода”, лейтмотивом виступів було те, що Україна втратила багато часу. Політична боротьба, переговори щодо формування коаліції та розкол помаранчевих сил створили ситуацію невизначеності як для українського суспільства, так і для друзів і партнерів за кордоном.

Колишній Президент Польщі та безпосередній учасник переговорів між владою та опозицією під час Помаранчевої революції Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ наголосив на питанні членства України в НАТО. Він зазначив, що Україна є найкращим партнером НАТО. О.КВАСНЄВСЬКИЙ висловив жаль з приводу того, що питання про вступ України до НАТО відклали. Головною проблемою в цьому плані екс-Президент Польщі вважає відсутність дискусії в Україні щодо НАТО, і як наслідок – недостатня поінформованість суспільства. О.КВАСНЄВСЬКИЙ сказав, що цю думку він намагався донести до Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час нещодавньої зустрічі.

Колишній посол США в Україні Джон ГЕРБСТ зазначив, що розвиток подій в Україні не був не передбачуваним. Зокрема, розпад помаранчевої коаліції був досить природнім – через відкриті протиріччя між учасниками коаліції та боротьбу за владу. Крім того, зазначив Дж.ГЕРБСТ, у помаранчевій коаліції були люди, які “прагнули влади заради влади”, а також люди, стосовно яких “виникло питання про корупцію”.

Разом з тим колишній посол застеріг від передчасного песимізму щодо України, відзначивши досягнення за останні два роки – проведення вільних чесних виборів, свобода слова та ЗМІ. Ключовим для української влади буде збереження цих надбань, зазначив Дж.ГЕРБСТ.