Ющенко запевняє Захід, що у нього достатньо права вето

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Європейський Союз надати так званий сигнал Україні, що Київ розглядають як кандидата на членство у ЄС у довгостроковій перспективі.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю британській газеті "Файненшл Таймс".

Часопис наводить також слова Президента, який каже, що коли подивитися на ті процеси, що відбуваються у ЄС нині, можна сказати, що це не найліпший час говорити про прагнення України набути членство у Євросоюзі.

У той сам час В.ЮЩЕНКО додає, що в Україні розуміють нинішні складнощі у Європі. Україна у цих обставинах лише хоче бути почутою. Києву, за словами українського Президента, необхідна лише одна річ - знати і відчувати, що підписані відповідні документи, згідно з якими на видноколах можна побачити перспективу членства для України.

Визначаючи Євросоюз як головного торгівельного партнера України, В.ЮЩЕНКО визнає, що його країні ще треба пройти шлях реформ та підготовчої роботи, перед тим як здійснити свої прагнення до Європи.

ФТ зазначає, що заклик Президента В.ЮЩЕНКА до Брюсселя відбувається у той час, коли у Києві панує політична непевність щодо того, чи неухильно йтиме новий коаліційний уряд шляхом інтеграції із Заходом.

У цьому контексті Президент В.ЮЩЕНКО наголошує, що його зовнішня політика та плани внутрішніх реформ не можуть бути відвернуті, підкреслюючи, що має достатньо права вето, аби забезпечити західний курс просування України та здійснювати запровадження реформ.

Далі ФТ додає, що прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ, який знов з`явився у вищому ешелоні української політики, вже почав відновлювати зв`язки Києва і Москви. В.ЯНУКОВИЧ також обрав обережніший підхід до планів інтеграції України до НАТО і ЄС, наголошуючи, що провадитиме радше політику "євро-прагматизму", аніж "євро-романтизму".

Саме ця позиція нинішнього українського прем`єра, на думку оглядачів, може ускладнити західну інтеграцію Києва.

Насамкінець інтерв’ю Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що його країна має поліпшити часто складні відносини з Росією, водночас наголосивши, що майбутнє України - у Європі.