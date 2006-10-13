Литвин заявляє, що у Ющенка влади немає

Екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН допускає спроби Президента Віктора ЮЩЕНКА добитися відміни конституційної реформи.

Про це він повідомив у інтерв`ю тижневику «Киевский телеграф».

«Думаю, певні спроби в даному напрямі робитимуться», - заявив В.ЛИТВИН. На його думку, «люди, які формують нову команду Президента, не стануть миритися з тим, що у них немає повноважень, а є тільки можливість погрожувати пальцем з телеекрану Кабінету Міністрів».

В.ЛИТВИН зазначив, що Президент сьогодні не має в руках головного важеля для управління державою – кадрового, у зв`язку з чим говорити про дієвість його влади – це утопія. «Можна скільки завгодно моралізувати, до чогось закликати, але якщо ти не маєш можливості розставити свої кадри і проконтролювати їхні дії, то у тебе немає влади. Це аксіома», – сказав В.ЛИТВИН.