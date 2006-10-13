Кінах: антикризова коаліція лусне, як мильна бульбашка

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Анатолій КІНАХ переконаний, що у антикризової коаліції немає перспективи через ідеологічні розбіжності її членів.

Про це йдеться у коментарі А.КІНАХА, розміщеному на сайті блоку “Наша Україна”.

“Антикризова" коаліція у складі Партії регіонів, СПУ та КПУ, які мають по суті протилежні ідеологічні засади, не може вирішити питання розвитку України як сучасної правової держави”, – вважає депутат. На його думку, “за якісним складом коаліція безперспективна. Вона не зможе консолідувати суспільство”.

“Це доводять, зокрема, і заяви представників КПУ, які не мають наміру підтримувати бюджет, запропонований їхнім же коаліційним урядом, і політреформу, за яку виступає спікер Мороз”, – відзначив А.КІНАХ. – Думаю, коли справа дійде до прийняття рішень з конкретних питань, коаліція лусне, як мильна бульбашка”.

Народний депутат при цьому наголосив, що “Наша Україна” у таких умовах, незважаючи на проблеми, і надалі ставить собі за основну мету консолідацію суспільства, національне примирення і економічний розвиток держави.