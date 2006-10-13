Ющенко покликав Кличка назад
13:20, 13 жовтня 2006Політика
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Кар`єра радника: з позаштатного - у штатні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким призначив Віталія КЛИЧКА своїм радником.
Текст Указу міститься на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, з березня 2005 до 10 жовтня 2006 року В.КЛИЧКО був позаштатним радником глави держави, однак нещодавно В.ЮЩЕНКО своїм Указом скасував інститут позаштатних радників.
В.КЛИЧКО нині є депутатом Київради.
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