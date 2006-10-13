Ющенко покликав Кличка назад

Кар`єра радника: з позаштатного - у штатні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким призначив Віталія КЛИЧКА своїм радником. Текст Указу міститься на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, з березня 2005 до 10 жовтня 2006 року В.КЛИЧКО був позаштатним радником глави держави, однак нещодавно В.ЮЩЕНКО своїм Указом скасував інститут позаштатних радників. В.КЛИЧКО нині є депутатом Київради.

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