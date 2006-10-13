Бойко знову поїхав у Москву

14:10, 13 жовтня 2006
Політика
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Запланована зустріч з Христенком

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО зустрічається сьогодні в Москві з міністром промисловості і енергетики Російської Федерації Віктором ХРИСТЕНКОМ в рамках робочого засідання підкомісії з питань паливно-енергетичного комплексу Комітету з питань економічного співробітництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

Згідно з повідомленням, зустріч проводиться з метою підготовки до проведення засідання Комітету з питань економічного співробітництва. В ході зустрічі обговорюватимуться питання співпраці в нафтогазовій області, електроенергетиці, а також вугільній промисловості.

 

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