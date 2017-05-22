Заступника глави АП звинуватили у виведенні з Альфа-банку $800 тисяч через суд в розпал кризи

Заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов в розпал кризи отримав рішення про стягнення з депозитного рахунку своєї сестри в Альфа-банку 800 тисяч доларів за рішенням "кишенькового" судді.

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.

"Представляю вам унікальні документи, найкраще характеризують якість судової реформи в Україні. Її творець, заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов, - в розпал валютної кризи через рішення кишенькового судді, без присутності заявника, отримав рішення про стягнення з Альфа-банку 800 тисяч доларів своєї сестри - з депозитного рахунку. Все б нічого, тільки в той момент простим смертним на руки видавали з валютних рахунків за 15 000 гривень. А суди масово відмовляли їм у розгляді позовів, аналогічний тим, які по клацанню пальців виграв пан Філатов", - написав журналіст.

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При цьому на своєму сайті він опублікував банківську виписку з операцією.

"Примітно, що Шевченківський суд Києва в особі судді Олега Малинникова виносив своє рішення заочно, так як ні пані Філатова, ні представники відповідача до суду не з'явилися. А власне навіщо? Обидві сторони напевно знали, яким буде рішення. А враховуючи, що одержувачем депозиту був особисто головний реформатор судової системи в Україні Олексій Філатов, то і дивуватися такому рішенню суду, напевно, не варто. Адже саме від цієї людини залежить майбутнє кожного судді в системі справедливих і не політизованих судів України", - йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Дубинського.